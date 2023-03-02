Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли

Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли

2 марта 2023 12:45
Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли

На родине картину приняли прохладно.

 

Зачастую Советский Союз воспринимался иностранцами как суровая страна, где царили бесчеловечные нравы. Однако один советский фильм смог полностью развеять все эти представления об СССР.

Речь идет о великой драме Андрея Тарковского «Иваново детство». Сюжет повествует о 12-летнем мальчике, который потерял всю свою семью во время Великой Отечественной войны. Иван становится разведчиком и начинает добывать для командования важнейшую информацию о противниках.

Картине рукоплескала вся Европа, а на Каннском фестивале режиссеру даже вручили «Золотого льва». Этот успех сделал Тарковского звездой международного масштаба. Иностранная публика убедилась, что в СССР могут снимать глубокие человечные картины, способные тронуть до глубины души. Режиссеру удалось показать весь ужас войны без батальных сцен, а это удается не каждому.

Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли

Однако на родине фильм приняли куда прохладнее, чем за рубежом. В Союзе драму показали далеко не во всех городах. И хотя «Иваново детство» заинтересовало зрителей, в итоге картина не попала даже в 30 лучших лент года.

Фото: Кадры из фильма «Иваново детство» (1962)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
7 комментариев
Related video