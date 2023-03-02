Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли
На родине картину приняли прохладно.
Зачастую Советский Союз воспринимался иностранцами как суровая страна, где царили бесчеловечные нравы. Однако один советский фильм смог полностью развеять все эти представления об СССР.
Речь идет о великой драме Андрея Тарковского «Иваново детство». Сюжет повествует о 12-летнем мальчике, который потерял всю свою семью во время Великой Отечественной войны. Иван становится разведчиком и начинает добывать для командования важнейшую информацию о противниках.
Картине рукоплескала вся Европа, а на Каннском фестивале режиссеру даже вручили «Золотого льва». Этот успех сделал Тарковского звездой международного масштаба. Иностранная публика убедилась, что в СССР могут снимать глубокие человечные картины, способные тронуть до глубины души. Режиссеру удалось показать весь ужас войны без батальных сцен, а это удается не каждому.
Однако на родине фильм приняли куда прохладнее, чем за рубежом. В Союзе драму показали далеко не во всех городах. И хотя «Иваново детство» заинтересовало зрителей, в итоге картина не попала даже в 30 лучших лент года.