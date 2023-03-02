Этот фильм перевернул мнение иностранцев о Советском Союзе: в СССР его показать забыли

Зачастую Советский Союз воспринимался иностранцами как суровая страна, где царили бесчеловечные нравы. Однако один советский фильм смог полностью развеять все эти представления об СССР.

Речь идет о великой драме Андрея Тарковского «Иваново детство». Сюжет повествует о 12-летнем мальчике, который потерял всю свою семью во время Великой Отечественной войны. Иван становится разведчиком и начинает добывать для командования важнейшую информацию о противниках.

Картине рукоплескала вся Европа, а на Каннском фестивале режиссеру даже вручили «Золотого льва». Этот успех сделал Тарковского звездой международного масштаба. Иностранная публика убедилась, что в СССР могут снимать глубокие человечные картины, способные тронуть до глубины души. Режиссеру удалось показать весь ужас войны без батальных сцен, а это удается не каждому.

Однако на родине фильм приняли куда прохладнее, чем за рубежом. В Союзе драму показали далеко не во всех городах. И хотя «Иваново детство» заинтересовало зрителей, в итоге картина не попала даже в 30 лучших лент года.