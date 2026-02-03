Оповещения от Киноафиши
Этот фильм от режиссера из России рвет прокат в США: получил 82% свежести и обогнал даже «Аватар-3»

3 февраля 2026 07:29
А вот критики ставят ему вдвое меньше.

Пять долгих недель «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона был лидером американского проката, собирая кассу и подтверждая статус культурного феномена. Но троны в Голливуде шаткие, и вот на этой неделе случилось неожиданное: на первую строчку чарта взобрался триллер с названием-дилеммой «Казнить нельзя помиловать».

Фильм российского режиссёра Тимура Бекмамбетова, известного по «Особо опасен», собрал в первые выходные в США 11 миллионов долларов, сместив третью часть «Аватара» с лидерской позиции (но тут стоит учесть, что «Аватар 3» уже больше месяца был в прокате и собрал свои миллиарды).

Тем не менее для картины с бюджетом в 60 миллионов это уверенный старт, особенно на фоне разгромных отзывов критиков: на Rotten Tomatoes ей дали лишь 20% положительных рецензий. Однако зрители оценили ленту иначе, поставив ей сразу 82%.

Сюжет погружает нас в ближайшее будущее, где смертная казнь стала обычным делом. Главного героя, детектива, самого обвиняют в жестоком преступлении. На доказательство невиновности у него есть всего 90 минут, после чего вердикт вынесет бездушный искусственный интеллект.

Критики называют фильм типичным «попкорновым» развлечением с логическими дырами и простым исполнением, отмечая, что сюжет быстро забывается. Зрителей же, судя по оценкам и отзывам, захватил динамичный концепт. Вот что пишут на IMDb:

«Не понимаю, почему у этого фильма такие низкие оценки. Он был очень напряжённым, с несколькими хорошими сюжетными поворотами и достойным развитием персонажей. Это не лучший фильм, но для 2026 года не так уж и плох»,

«Возможно, я немного предвзят, потому что смотрел в IMAX, что усилило впечатления, но в целом фильм меня приятно удивил. Тема была выбрана очень своевременно, и создатели справились с ней лучше, чем я ожидал. В целом – бодрый фильм, на который стоит сходить»,

«Есть моменты, от которых наворачиваются слёзы, и своя доля юмора. Вторая половина картины определённо держала меня в напряжении. Есть два неожиданных поворота, так что рекомендую».

Фото: Legion-Media
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
