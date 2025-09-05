Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

Подошла к концу эстафета #роскинотоп, в которой приняли участие 79 крупнейших админов Telegram-каналов о кино. За несколько недель критики и админы-обзорщики делились своими личными фаворитами, формируя единый рейтинг лучших российских фильмов XXI века.
И вот настал момент объявить победителя и полный список из 25 фильмов, которые, по мнению экспертов и админов, сформировали лицо современного российского кино. Признаемся, фаворит удивил редакцию.
«Дурак» (2014, реж. Юрий Быков)
Абсолютный победитель с отрывом в пять упоминаний от ближайшего конкурента. Социальный триллер Быкова о маленьком человеке, который решает идти против системы, уже десять лет называют главным фильмом нового российского кино.
Его сила — в честности и беспощадной правде о современной реальности, смотря ленту невольно понимаешь, что такое могло бы произойти на самом деле.
«Аритмия» (2017, реж. Борис Хлебников)
Фильм о враче «скорой», который спасает других, но не может спасти собственную семью. Драма о выгорании, выборе и поиске себя, ставшая одним из самых любимых российских фильмов последних лет.
«Неадекватные люди» (2010, реж. Роман Каримов)
История про странных, но невероятно живых людей, их отношения, растерянность и поиски счастья. Лёгкая на первый взгляд лента, которая задевает куда глубже, чем кажется.
Дальше в топ-25 вошли:
-
«Ночной дозор» (2004, Тимур Бекмамбетов) — культовое фэнтези, определившее лицо коммерческого российского кино 2000-х.
-
«Питер FM» (2006, Оксана Бычкова) — нежная драма о случайных встречах и несостоявшейся любви в Петербурге.
-
«Возвращение» (2003, Андрей Звягинцев) — картина, открывшая миру режиссёра мирового уровня.
-
«Географ глобус пропил» (2013, Александр Велединский) — трагикомедия о провинциальной скуке и взрослении.
-
«Про уродов и людей» (1998, Алексей Балабанов) — эстетика мрака и табуированных 18+ тем в одном из самых смелых фильмов Балабанова.
-
«Фрау» (2022, Михаил Сегал) — камерная драма с великолепным актёрским составом.
-
«Брат» (1997, Алексей Балабанов) — фильм, который стал культовым задолго до появления термина «российский нуар».
Вторая половина списка:
-
«Груз 200» (2007, Балабанов)
-
«Каникулы» (2016, Роман Волобуев)
-
«О чём говорят мужчины» (2010, Дмитрий Дьяченко)
-
«Жмурки» (2005, Балабанов)
-
«Казнь» (2022, Ладо Кватания)
-
«Мастер и Маргарита» (2024, Михаил Локшин)
-
«Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (2017, Александр Хант)
-
«Шапито-шоу» (2011, Сергей Лобан)
-
«Ширли-мырли» (1995, Владимир Меньшов)
-
«Война» (2002, Балабанов)
-
«Изображая жертву» (2006, Кирилл Серебренников)
-
«Кончится лето» (2024, Александр Хант)
-
«Один маленький ночной секрет» (2021, Михаил Сегал)
-
«День радио» (2008, Дмитрий Дьяченко)
-
«ДМБ» (2000, Роман Качанов)
Это портрет российского кино последних 25 лет, составленный руками тех, кто каждый день следит за индустрией и пишет о ней. А какие ленты в топ внесли бы вы сами? Делитесь в комментариях.
