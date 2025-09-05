Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»

Всего оценили 259 картин, но лишь 25 удостоились самых лестных отзывов.

Подошла к концу эстафета #роскинотоп, в которой приняли участие 79 крупнейших админов Telegram-каналов о кино. За несколько недель критики и админы-обзорщики делились своими личными фаворитами, формируя единый рейтинг лучших российских фильмов XXI века.

И вот настал момент объявить победителя и полный список из 25 фильмов, которые, по мнению экспертов и админов, сформировали лицо современного российского кино. Признаемся, фаворит удивил редакцию.

«Дурак» (2014, реж. Юрий Быков)

Абсолютный победитель с отрывом в пять упоминаний от ближайшего конкурента. Социальный триллер Быкова о маленьком человеке, который решает идти против системы, уже десять лет называют главным фильмом нового российского кино.

Его сила — в честности и беспощадной правде о современной реальности, смотря ленту невольно понимаешь, что такое могло бы произойти на самом деле.

«Аритмия» (2017, реж. Борис Хлебников)

Фильм о враче «скорой», который спасает других, но не может спасти собственную семью. Драма о выгорании, выборе и поиске себя, ставшая одним из самых любимых российских фильмов последних лет.

«Неадекватные люди» (2010, реж. Роман Каримов)

История про странных, но невероятно живых людей, их отношения, растерянность и поиски счастья. Лёгкая на первый взгляд лента, которая задевает куда глубже, чем кажется.

Дальше в топ-25 вошли:

«Ночной дозор» (2004, Тимур Бекмамбетов) — культовое фэнтези, определившее лицо коммерческого российского кино 2000-х. «Питер FM» (2006, Оксана Бычкова) — нежная драма о случайных встречах и несостоявшейся любви в Петербурге. «Возвращение» (2003, Андрей Звягинцев) — картина, открывшая миру режиссёра мирового уровня. «Географ глобус пропил» (2013, Александр Велединский) — трагикомедия о провинциальной скуке и взрослении. «Про уродов и людей» (1998, Алексей Балабанов) — эстетика мрака и табуированных 18+ тем в одном из самых смелых фильмов Балабанова. «Фрау» (2022, Михаил Сегал) — камерная драма с великолепным актёрским составом. «Брат» (1997, Алексей Балабанов) — фильм, который стал культовым задолго до появления термина «российский нуар».

Вторая половина списка:

«Груз 200» (2007, Балабанов) «Каникулы» (2016, Роман Волобуев) «О чём говорят мужчины» (2010, Дмитрий Дьяченко) «Жмурки» (2005, Балабанов) «Казнь» (2022, Ладо Кватания) «Мастер и Маргарита» (2024, Михаил Локшин) «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» (2017, Александр Хант) «Шапито-шоу» (2011, Сергей Лобан) «Ширли-мырли» (1995, Владимир Меньшов) «Война» (2002, Балабанов) «Изображая жертву» (2006, Кирилл Серебренников) «Кончится лето» (2024, Александр Хант) «Один маленький ночной секрет» (2021, Михаил Сегал) «День радио» (2008, Дмитрий Дьяченко) «ДМБ» (2000, Роман Качанов)

Это портрет российского кино последних 25 лет, составленный руками тех, кто каждый день следит за индустрией и пишет о ней. А какие ленты в топ внесли бы вы сами? Делитесь в комментариях.

