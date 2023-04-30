Этот фильм называли худшим в СССР: даже Жигунов его не спас

Юрий Мороз за годы карьеры успел снять множество известных фильмов и сериалов. Зрители расхваливали его «Братьев Карамазовых» и экранизацию романа Бориса Акунина «Пелагия и белый бульдог». Мороз давно зарекомендовал себя как талантливый режиссер, но его фильм «Подземелье ведьм» неизменно ругают даже самые преданные фанаты.

Идею для фильма постановщик почерпнул в одноименной повести Кира Булычева. Сюжет картины разворачивается в будущем, где исследователи попадают на планету, схожую с Землей. Там они сталкиваются с местными жителями и пытаются разгадать многочисленные тайны в попытках вернуться домой.

По словам самого Мороза, своей картиной он пытался показать, насколько опасно оружие и как бывает сложно взаимодействовать людям разных эпох. На главные роли режиссер пригласил Сергея Жигунова, Марину Левтову и Николая Караченцова, а во время съемок вдохновлялся голливудскими фильмами.

Однако зрители не остались в восторге от «Подземелья ведьм». Как отмечали любители кино, картина получилась невнятной, так как Мороз не справился со сложным литературным первоисточником. Артисты, несмотря на талант, не смогли вжиться в роли, а костюмы и декорации были похожи на результаты экспериментов в школьном театре.