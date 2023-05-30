Этот фильм на 20 лет запретили в СССР за «антисоветчину»: сейчас его смотрят с удовольствием
Картина наконец-то нашла своего зрителя.
Ни для кого не секрет, что в Советском Союзе цензура не просто была. Она царила. И если тогда такой подход казался органичным и здравым, то сейчас в век Интернета, где есть ну просто все, это вызывает вопросы и удивление. Сильнее всего от властей в СССР доставалось кинематографу.
Культовый фильм «Урок литературы», где Леонид Куравлев сыграл одну из своих знаковых ролей, а появление Андрея Миронова стало настоящим украшением картины, и вовсе запретили к показу на долгих 20 лет. Почему? Цензура посчитала ценности, обыгранные в ленте, антисоветскими и беззастенчиво растоптала детище Алексея Коренева.
Но, как известно, другие времена — другие нравы. Ленте суждено было воскреснуть в современных реалиях. Сейчас фильм, снятый в 1968 году, обожают тысячи благодарных зрителей по всей стране. Они неустанно пишут хвалебные комментарии на платформе Дзен и, к слову, не видят ничего антисоветского в «Уроке литературы».
«Милый и сказочный фильм, такой же как „Большая перемена“» «Фильм замечательный», «Спасибо за наводку, обязательно посмотрю», — «спелись» комментаторы.