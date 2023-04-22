Этот фильм мог стоить Рязанову карьеры: удивитесь, что с ним не так

К моменту выхода комедии «Человек из ниоткуда» Эльдар Рязанов был уже успешным и популярным режиссером. На экраны вышли такие мелодрамы, как «Карнавальная ночь» и «Девушка без адреса», поэтому постановщик решил попробовать свои силы в другом жанре.

Его новая картина оказалась эксцентричной и новаторской, а в сюжете прослеживалась критика общественной жизни.

К тому же сцена со взлетом ракеты будто высмеивала космический триумф СССР. И чиновники быстро раскритиковали фильм за очернение действительности. А на XX съезде один из членов Политбюро недвусмысленно намекнул на то, что финансирование деятельности Рязанова стоит прекратить.

Тогда режиссер оказался в трудном положении, а его картину запретили показывать в советских кинотеатрах. Для такого творческого человека, как Эльдар Александрович, это наказание стало самым страшным из возможных. А к политической сатире он смог вернуться лишь спустя 18 лет после премьеры «Человека из ниоткуда».