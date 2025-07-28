Этот фильм Меньшова стал культовым, но Табаков называл его «позором»: вот о каком кино речь

Режиссер был не прав, потому что проект стал поистине народным.

Сегодня «Любовь и голуби» — это не просто любимая комедия, а настоящий культурный феномен. Раз в год её обязательно крутят по телевизору, фразы героев давно разобрали на цитаты, а дядю Митю узнают даже те, кто смотрел фильм в детстве и давно. Но в своё время эту добрую историю восприняли далеко не все с энтузиазмом. В частности, Олег Табаков, которому предлагали одну из главных ролей, назвал проект... позором.

Табаков отказался — и, возможно, к лучшему

Когда Владимир Меньшов взялся за экранизацию пьесы «Любовь и голуби», он первым делом предложил роль дяди Мити Олегу Табакову. Однако известный актёр отреагировал крайне резко:

«Это позор "Современника"», — заявил он, сочтя идею слишком провинциальной и неинтересной.

К счастью, роль в итоге досталась Сергею Юрскому, и именно он сделал дядю Митю тем, кого зрители цитируют до сих пор. И ведь не просто сыграл — превратил персонажа в настоящую жемчужину фильма, своего рода народного философа с бутылкой самогона и большим сердцем.

Как Юрского приняли за бомжа — и почему это знак качества

Съёмки проходили в Карелии, и однажды Юрский, в полном гриме, зашёл в местное кафе. Его тут же выставили за дверь — подумали, что это местный бездомный, решивший зайти на похмелку. До чего же реалистичным оказался его образ!

Дядя Митя получился живым, смешным, трогательным и таким родным, что зрители помнят его даже больше, чем саму любовную линию Василия и Надюхи. Фраза «Шо характерно — любили друг друга!» стала бессмертной.

Фильм, в котором всё по-настоящему

«Любовь и голуби» — это не просто комедия о курортном романе и возвращении в родную деревню. Это фильм о прощении, семье, человеческой глупости и мудрости одновременно. Он цепляет не пафосом, а искренностью. Именно такими были герои — смешные, простые и невероятно настоящие.

И, пожалуй, трудно представить дядю Митю в исполнении кого-то другого. Юрский наполнил роль внутренней теплотой, ироничностью и лёгкой грустью — так, что персонаж сразу стал «своим» для всей страны.

А Олег Табаков... Возможно, он просто не почувствовал эту историю. Но именно его отказ стал одним из тех поворотов судьбы, благодаря которым фильм зажил настоящей, народной жизнью. А здесь мы припасли для вас классный ностальгический тест: сможете определить советский фильм по песне?