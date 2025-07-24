Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон

Хотя в арсенале у Квентина Тарантино пока что всего 9 фильмов, а карьеру он планирует завершать после создания десятой картины, разнообразием жанров в своих работах режиссер все-таки может похвастаться.

Начав с криминальных драм, Тарантино впоследствии снимал и комедии, и вестерны, и все те же драмы с элементами триллера — потому ему точно можно верить, когда речь заходит о лучших представителях любого из этих жанров.

К примеру, сам Тарантино уже далеко не один раз признавался в любви к «Безумному Максу» Джорджа Миллера, но у него есть и второй любимчик среди похожих фильмов — и это недооцененный антиутопичный нео-вестерн со звездой «Сумерек» в главной роли.

Квентин Тарантино обожает «Ровер» с Робертом Паттинсоном

Фильм вышел на экраны еще в 2014 году, и тогда же Тарантино оставил ему хвалебный отзыв, назвав «Ровер» лучшим постапокалиптическим триллером со времена выхода «Безумного Макса» — последнего, кстати, режиссер все еще причисляет к лучшим фильмам всех времен и народов.

Одну из главных ролей в «Ровере», помимо Паттинсона, сыграл Гай Пирс, а сюжет разворачивается вокруг Эрика, жизнь которого в постапокалиптичном мире становится еще более невыносимой после того, как бандиты угоняют у него машину.

Рассчитывая вернуть украденное и, пожалуй, самое ценное, что у него осталось, Эрик обращается за помощью к Рею — одному из членов преступной банды, которая бросила его после совершения кражи, посчитав того убитым.

В отличие от Тарантино, критики и зрители не остались в восторге от «Ровера»

Хотя фильм и получил похвалу от легендарного режиссера еще во время своего проката в кинотеатрах, помочь «Роверу» это все равно не смогло — всего картина собрала около 3 миллионов долларов при бюджете в 12 миллионов, с треском провалившись и принеся лишь убытки.

Оценки у «Ровера» тоже не слишком обнадеживающие — на Rotten Tomatoes у фильма сохраняются рейтинги в 67% и 52% «свежести» от критиков и зрителей. Ругали картину в основном за то, что сюжет перескакивает с темы на тему, даже не пытаясь раскрыть ее хотя бы чуть больше.

Кстати, Роберт Паттинсон скоро появится и в третьей части «Дюны» Дени Вильнева — о том, кого сыграет звезда «Сумерек» и «Бэтмена», мы уже рассказали тут.