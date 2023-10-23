Этот фильм Кончаловского запрещали на 11 лет: после признали шедевром

Андрей Кончаловский считается одним из самых уважаемых людей в киноиндустрии СССР и в современной России. Работы мэтра пользуются заслуженной любовью критиков и зрителей. Но так было далеко не всегда.

В 60-х многие режиссеры переосмысливали разницу между жителями села и города. Андрей Кончаловский тоже заинтересовался этой темой и снял фильм под названием «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». Картина была наполовину документальной: в ней снимались не актеры, а обычные люди. Режиссер рассказал о том, как жили в глухой провинции обычные советские граждане. Об этом рассказывает издание «Правила жизни».

На экране появились и фронтовики, и бывшие узники концентрационных лагерей. Кончаловскому удалось показать их тоску и боль, что не понравилось советскому начальству. Чиновники решили все переснять в соответствии с идеологией партии, но режиссер и вся съемочная группа отказались, поэтому картину положили под сукно. Она увидела свет только в конце восьмидесятых.