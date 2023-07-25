Этот фильм Кончаловского на запретную тему не показывают по ТВ: его видели только поклонники

Андрей Кончаловский за годы карьеры снял десятки фильмов, снискав славу не только в России, но и за ее пределами. Миллионы поклонников осыпают постановщика комплиментами, а его картины можно увидеть в кинотеатрах по всему миру. Однако так было далеко не всегда.

Еще в 1960-х Кончаловский задумал экранизацию повести «Река Потудань» Андрея Платонова. Но он не мог снимать этот фильм в СССР, поэтому вернулся к идее лишь после переезда в США.

Совместно со сценаристом Жераром Браком он переложил историю девушки Марии, к которой возвращается ее возлюбленный Иван после плена. Воспоминания о возлюбленной помогли молодому солдату выжить, но из-за этого его чувства значительно изменились. Иван настолько сильно любил Марию, что не мог даже к ней прикоснуться. И после венчания выясняется, что он стал импотентом.

Главные роли в фильме сыграли Настасья Кински и Джон Сэвидж. Фильм, несмотря на несколько номинаций по всему миру, вышел в весьма ограниченный прокат в США. В Европе же он пользовался успехом. При этом в России «Возлюбленные Марии» были неизвестны в течение многих лет. Картину не показывали в кинотеатрах, а знали о ней лишь самые преданные поклонники режиссера.