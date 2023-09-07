Этот фильм Кончаловского даже не надо было запрещать: советские люди отказывались смотреть

Андрей Кончаловский за годы карьеры представил множество ярких и успешных фильмов. Его творчество ценится и на родине, и за рубежом, собирая восторженные отзывы критиков. При этом некоторые из картин публика совершенно не оценила.

Так, во второй половине 60-х Кончаловский показал фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж». В центре сюжета оказывается обычная советская деревня, жительница которой переживает не самый легкий и счастливый роман.

В своей картине постановщик намеревался показать настоящую сельскую жизнь, однако это противоречило идеологии партии, ведь фильмы об этой жизни должны были лишь восхвалять ее. Публика не увидела в кадре ни счастливых колхозников, ни партсобраний, ни рекордную производительность. В итоге цензоры предложили Кончаловскому внести ряд изменений, чтобы допустить картину к прокату.

И не только чиновники, но и сами зрители не одобрили картину. Жители советской глубинки совсем не обрадовались тому, как Кончаловский показал их фильме, ведь перед зрителями они представлялись обычными людьми со своими проблемами и физическими недостатками. В итоге публика отказывалась смотреть драму режиссера, активно осуждая ее.

И вновь массовый зритель увидел «Историю Аси Клячиной» лишь спустя 20 лет, когда фильм официально разрешили к прокату. И уже в это время поклонники по достоинству оценили работу, а критики осыпали ее комплиментами за реализм и смелость.