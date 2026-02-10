Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Здесь нет ни единого монстра, но атмосфера угнетает еще как.

Когда речь заходит об атмосферных хоррорах, эталоном для многих остается «Сайлент Хилл». И вот российский фильм «Затерянные» (2024) тоже решает показать нам жуткий городок, но в тоскливой российской глубинке.

Убедитесь сами, вот какие сравнения часто встречаются в рецензиях:

«Этот город очень похож на мистический Сайлент Хилл. Там всёе в тумане, холодно и происходит то, что не поддается логике».

По сюжету четверо московских коллег, возвращаясь с корпоратива, застревают в странном провинциальном городе. Попытки уехать терпят крах одну за другой: то бензин не продадут, то кто-то пропадает, а местные жители ведут себя, мягко говоря, недружелюбно.

Монстров из потустороннего мира здесь нет, но атмосфера и без того угнетает, что-то наподобие сериала «Топи». Город оказывается ловушкой, из которой не выбраться, а все его обитатели – не более чем NPC, усугубляющие чувство тревоги и отчуждения.

Как и в культовой игре, героям придется пересмотреть свои жизни и ценности. В общем ужас тут не столько внешний, сколько внутренний. При этом фильм держит в неведении до самого конца, а развязка оказывается не менее эффектной, чем встреча с пирамидоголовым.

В общем, получилось такое умное и стильное кино для любителей помрачнее. Кстати, на Кинопоиске ленте чуть-чуть не хватило до семерки – ей поставили 6.9. А вот как отзываются о ней зрители:

«Интересный проект с необычной завязкой. Финальный аккорд, когда в дело вступает диалог героев, вдруг понимаешь, о чем был фильм все это время. Отдельно хочется похвалить за визуал. Действительно чувствуешь, что тебе подарили удивительную и красочную историю»,