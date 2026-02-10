Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

10 февраля 2026 17:38
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Здесь нет ни единого монстра, но атмосфера угнетает еще как.

Когда речь заходит об атмосферных хоррорах, эталоном для многих остается «Сайлент Хилл». И вот российский фильм «Затерянные» (2024) тоже решает показать нам жуткий городок, но в тоскливой российской глубинке.

Убедитесь сами, вот какие сравнения часто встречаются в рецензиях:

«Этот город очень похож на мистический Сайлент Хилл. Там всёе в тумане, холодно и происходит то, что не поддается логике».

По сюжету четверо московских коллег, возвращаясь с корпоратива, застревают в странном провинциальном городе. Попытки уехать терпят крах одну за другой: то бензин не продадут, то кто-то пропадает, а местные жители ведут себя, мягко говоря, недружелюбно.

Монстров из потустороннего мира здесь нет, но атмосфера и без того угнетает, что-то наподобие сериала «Топи». Город оказывается ловушкой, из которой не выбраться, а все его обитатели – не более чем NPC, усугубляющие чувство тревоги и отчуждения.

Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым

Как и в культовой игре, героям придется пересмотреть свои жизни и ценности. В общем ужас тут не столько внешний, сколько внутренний. При этом фильм держит в неведении до самого конца, а развязка оказывается не менее эффектной, чем встреча с пирамидоголовым.

В общем, получилось такое умное и стильное кино для любителей помрачнее. Кстати, на Кинопоиске ленте чуть-чуть не хватило до семерки – ей поставили 6.9. А вот как отзываются о ней зрители:

«Интересный проект с необычной завязкой. Финальный аккорд, когда в дело вступает диалог героев, вдруг понимаешь, о чем был фильм все это время. Отдельно хочется похвалить за визуал. Действительно чувствуешь, что тебе подарили удивительную и красочную историю»,

«Отличная игра актеров, интересный сюжет, вообще фильм шикарный в кажущейся своей простоте, заставляет о многом задуматься и много чего переосмыслить. Рекомендую всем, кто любит мистику, фильм вас точно не разочарует».

Фото: Кадры из фильмов «Сайлент Хилл» (2006), «Затерянные» (2024)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся) Читать дальше 20 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» «Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти» Читать дальше 20 февраля 2026
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине А во лбу звезда горит: на Царевну-Лебедь Пушкина вдохновили сказки о Торе и Одине Читать дальше 20 февраля 2026
Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Не Птушко и не Андреасян: первая экранизация «Сказки о царе Салтане» задала стандарты — и превзойти ее до сих пор не смогли Читать дальше 20 февраля 2026
Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Прочел био сватьей бабы Бабарихи и понял, что Гвидон — сын Золушки: секреты «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 20 февраля 2026
Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы Netflix взял этот российский фильм под крыло — и он ворвался в топ-5 самых популярных: у иностранцев дух захватывает от русской зимы Читать дальше 19 февраля 2026
Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Пушкин написал, Андреасян снял: не поверите, насколько больше автора зарабатывает экранизатор его книг Читать дальше 19 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше