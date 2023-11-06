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Этот фильм из Мексики затмил советское кино 70-х: в честь него называли дочерей

6 ноября 2023 23:57
Этот фильм из Мексики затмил советское кино 70-х: в честь него называли дочерей

В прокате он занял первое место. 

В советское время отечественные фильмы показывали очень активно: именно на них граждане шли в кинотеатры. Зарубежным лентам уделяли меньше внимания. Да и попадали они в Союз в лучшем случае через несколько лет после премьеры.

Многие иностранные картины зрители прошлого не оценили. Но некоторые ждал оглушительный успех — например, мексиканскую мелодраму начала 70-х «Есения».

Фильм показали в СССР в 1975 году, хотя снят он был в 1971. Лента стала настолько популярна, что по количеству проданных билетов обогнала «Афоню» и другие шедевры, вышедшие в тот же период.

Ее смотрели и пересматривали по три-пять раз. Некоторые даже называли в честь главной героини дочерей.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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