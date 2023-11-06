Этот фильм из Мексики затмил советское кино 70-х: в честь него называли дочерей

В советское время отечественные фильмы показывали очень активно: именно на них граждане шли в кинотеатры. Зарубежным лентам уделяли меньше внимания. Да и попадали они в Союз в лучшем случае через несколько лет после премьеры.

Многие иностранные картины зрители прошлого не оценили. Но некоторые ждал оглушительный успех — например, мексиканскую мелодраму начала 70-х «Есения».

Фильм показали в СССР в 1975 году, хотя снят он был в 1971. Лента стала настолько популярна, что по количеству проданных билетов обогнала «Афоню» и другие шедевры, вышедшие в тот же период.

Ее смотрели и пересматривали по три-пять раз. Некоторые даже называли в честь главной героини дочерей.