Этот фильм хотел стать новыми «Мстителями», но превратился в мем: самый неловкий кроссовер десятилетия получил позорные 16% на RT

Спасать мир ведь могут не только супергерои?

После успеха «Мстителей» Голливуд (да и весь остальной мир) словно решил: если зрителям нравится команда героев — значит, надо срочно собрать свою. Неважно из кого, с каким бюджетом и зачем.

Главное — объединить персонажей в одном кадре и надеяться, что магия сработает сама. Иногда из этого выходили просто слабые фильмы. А иногда — такие, что смотреть их можно только как комедию. Самый яркий пример — «Мстители: Гримм».

Сказка хотела быть киновселенной

Фильм вышел в 2015 году и сразу дал понять, на что он нацелен. Название максимально близкое к «Мстителям», структура — почти под копирку. Есть общая угроза, есть герои «поодиночке», которых срочно нужно собрать в команду, и есть финальная битва за все хорошее против всего плохого.

Только вместо супергероев Marvel — персонажи сказок братьев Гримм: Белоснежка, Золушка, Красная Шапочка, Рапунцель и Спящая Красавица.

За проектом стояла студия The Asylum, которая специализируется на мокбастерах, то есть фильмах, паразитирующих на больших хитах. Их стратегия простая: минимальный бюджет и расчет на то, что кто-то включит фильм по ошибке или из любопытства.

«Мстители» нездорового человека

По сюжету злодей Румпельштильцхен захватывает королевство Белоснежки, убивает Прекрасного Принца, а затем телепортируется… в Лос-Анджелес. Вслед за ним в наш мир отправляется команда сказочных героинь, чтобы остановить зло уже на современной Земле.

Главная проблема фильма даже не в дешевых спецэффектах (они тут ожидаемо выглядят как из компьютерной игры начала 2000-х). Гораздо сильнее бросается в глаза логика происходящего. Хрупкие героини без единой царапины раскидывают здоровенных противников с топорами, удары по лицу не оставляют следов, а любые ранения будто исчезают между кадрами. Смотреть это всерьез невозможно, зато как непреднамеренную пародию — вполне.

Критики и зрители отнеслись к фильму соответствующе. На Rotten Tomatoes картине поставили «палец вверх» всего 16% зрителей, а средний балл — около 1,8 из 5. Что любопытно, у фильма все равно нашлась своя аудитория — именно та, которая смотрит подобное кино ради абсурда.

The Asylum даже не остановилась на одном эксперименте: позже вышел сиквел «Мстители Гримм: Временные войны», а еще раньше — спин-офф «Зловещий отряд», уже с оглядкой на «Отряд самоубийц».

Почему это смешно, а не просто плохо

Идея сама по себе могла бы сработать — сказочные героини в роли воительниц звучат как минимум необычно. Но без сценарной логики, харизматичных персонажей и нормальной постановки всеэто превращается в курьез.

В итоге «Мстители: Гримм» стали наглядным примером того, что формулу Marvel нельзя просто скопировать.

Веселья нет, а вся серьезность превращается в банальную скуку минуте на 30-й просмотра.

У асилумцев сильные проблемы в поиске баланса между техническим качеством и творческой стороной производства – их дешевые мокбастеры весело смотреть, но production value у них меньше, чем у сериалов по НТВ, — подытожили зрители.

