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Этот фильм Германа запретили не зря: опорочил честь советского солдата

23 октября 2023 19:45
Этот фильм Германа запретили не зря: опорочил честь советского солдата

Картина получила признание лишь спустя годы.

Алексей Герман считается одним из величайших советских режиссеров. Его шедевры «Двадцать дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин» и «Трудно быть богом» пересматривают и по сей день. Однако после съемок дебютного фильма карьера будущего мэтра висела на волоске.

Тема Великой Отечественной считалась сакральной и во времена СССР. Поэтому цензоры подходили с особой щепетильностью к военным драмам. Первая картина Германа «Проверка на дорогах» была основана на повести его отца, писателя Юрия Германа. Увы, строгие чиновники не позволили выйти киноленте в свет.

Сложную историю коллаборациониста Лазарева, пытающегося искупить вину в партизанском отряде, нашли непатриотичной. В Госкино решили, что фильм искажает подвиг советского народа и воспевает подлецов. «Проверку на дороге» показали зрителям лишь во времена перестройки, как пишет журнал «Правила жизни».

Этот фильм Германа запретили не зря: опорочил честь советского солдата
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Проверка на дорогах» (1971)
Алла Новикова
Алла Новикова
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