Этот фильм Гая Ричи уже 18 лет считают «проходняком» на Западе: и только в России его обожают

У Гая Ричи есть фильмы, которые обожали все, — например, «Карты, деньги, два ствола». Но есть одна его картина, которая в мире едва отбила бюджет, а в России спустя 16 лет стала культовой. Это «Рок-н-рольщик» 2008 года с Джерардом Батлером, Томом Харди и Марком Стронгом. За рубежом ему дали скромные 60% на Rotten Tomatoes и назвали вторичным. У нас же на «Кинопоиске» у него твердые 7,8 балла против 7,2 на IMDb. Почему так?

Сюжет — классический для Гая Ричи. Русский олигарх Юрий Омович хочет купить английский футбольный клуб. В дело вступают криминальные группировки, бандиты-неудачники и два охотника за головами — Однорукий и Раз-Два.

Все это смешивается в коктейле из черного юмора, пальбы и абсурдных диалогов, которые мгновенно ушли в народ. Фраза «Из чего сделаны эти русские?!» стала любимой у отечественной аудитории.

Секрет успеха в России кроется в деталях. Во-первых, это аллюзия на нулевые и «новых русских» — Омович с его понтами и вертолетом сразу напомнил зрителю ту эпоху.

Во-вторых, огромную роль сыграл легендарный перевод Дмитрия Пучкова (Гоблина). Его озвучка с емкими, хлесткими фразами не просто перевела текст — она добавила фильму свой, отдельный культурный слой, которого нет в оригинале.

Фильм снят с любовью к жанру, здесь в каждом кадре узнается почерк Ричи. Погоня «Дикой шайки» за двумя неубиваемыми русскими бандитами — прямая отсылка к его же ранним работам. Танец с Красавчиком Бобом — момент, который невозможно забыть.

Да, это не новаторство, а скорее умелый ремейк фирменного стиля. Зритель, заждавшийся нового «Карты, деньги…», получил ровно то, что хотел: гангстерский бардак, остроумные шутки и мощный саундтрек, вызывающий ностальгию по 80-м.

Это не лучший его фильм, но это чертовски хороший, крепко сбитый, умный и смешной фильм Гая Ричи, — говорят зрители.

«Рок-н-рольщик» за звание шедевра не борется. Это любовное письмо поклонникам от самого Ричи, которое за рубежом не прочитали, а в России — приняли на ура. И пока на Западе его считают проходной работой, у нас он остается тем самым «недооцененным алмазом», который пересматривают ради атмосферы.