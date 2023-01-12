Этот фильм должен был повысить рождаемость в СССР: основано на реальной истории

Картина «Однажды двадцать лет спустя» вышла в прокат больше 40 лет назад и рассказала историю Нади Кругловой, которая счастлива, воспитывая своих пятерых детей. Как оказалось, фильм создавался с единственной целью — повысить рождаемость в стране и улучшить репутацию многодетной семьи.

Прообразом Нади Кругловой, роль которой исполнила Наталья Гундарева, стала мать-одиночка из Подмосковья по фамилии Кучина, которая воспитывала 11 детей. В материале газеты, который попался на глаза сценаристу Аркадию Инину, женщина жаловалась на свою судьбу и недоброжелательность публики. История запала ему в душу, и он решил во что бы то ни стало рассказать ее соотечественникам.

«Появилось ощущение, что можно сделать из этого что-то душевное», — вспоминал сценарист в одном из интервью.

В процессе работы над лентой Инин пообщался и с другими матерями, которые уже воспитали своих многочисленных наследников, и окончательно утвердился во мнении, что советский зритель должен узнать о подвиге этих женщин. В итоге он создал историю, которая улучшила репутацию многодетных семей и овеяла их жизни романтикой.