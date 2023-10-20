Этот фильм «для взрослых» стал популярным среди советских детей: режиссер был в шоке, когда узнал

Сегодня и взрослые, и дети могут смотреть фильмы в Сети и выбирать картины на любой вкус. Но в СССР такой роскоши не было: смотрели то, что показывали по телевизору или в кинотеатрах. И, надо сказать, предпочтения у советских школьников были весьма специфические. Подрастающее поколение просто обожало фильмы совсем не по возрасту.

Так случилось и с двухсерийным мюзиклом, который вышел на экраны в начале восьмидесятых. Речь идет о ленте «Мэри Поппинс, до свидания» от Леонида Квинихидзе. Эта добрая история о необыкновенной няне пользовалась огромным спросом у советской детворы. И сегодня большинство зрителей считают фильм семейным.

Но изначально лента была снята с расчетом на взрослую аудиторию. Хотя никаких откровенных сцен и уж тем более насилия в ленте не было, режиссера очень удивляло, когда его фильм называли детским.