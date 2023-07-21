Этот фильм Данелии выходил в прокат дважды: в первый раз его запретили по удивительной причине

Георгий Данелия снял свою трагикомедию «Тридцать три» в середине 60-х. Прославленный режиссер представил фильм на суд цензоров, однако те совсем не оценили картину, из-за чего в прокате она продержалась около двух недель.

Как оказалось, партии не понравился эпизод, в котором главного героя Ивана Травкина в исполнении Евгения Леонова перевозят на черной «Чайке» в сопровождении кортежа. Секретарь партии Михаил Суслов увидел в сцене издевку над встречей знаменитых космонавтов, поэтому запретил весь фильм полностью.

Но уже в конце 80-х Данелия неожиданно увидел афишу своего фильма на одном из кинотеатров. Как оказалось, директор зала взял копию в архивах Госкино, чтобы выполнить норму по количеству картин. А зрители оказались в восторге и раскупили билеты на несколько недель вперед. В этот раз цензоров не смутили спорные сцены, и поклонникам все же удалось увидеть ленту.