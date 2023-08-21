Этот фильм чудом вышел на экраны в СССР: тот самый случай, когда несчастье помогло

Часто выходу той или иной советской картины препятствовала политическая обстановка в стране. Некоторые фильмы от забвения спасло лишь чудо.

Так, комедия Михаила Козакова «Покровские ворота» могла никогда не выйти на экраны. Дело в том, что представители партии углядели в этой искрометной картине нечто чуждое советской идеологии. Фильм положили на полку, где он мог остаться и по сей день.

Как ни странно, но «Покровским воротам» помогло несчастье — смерть действующего вождя в 1982 году. Власть перешла к другому генсеку, который оказался более лояльным по сравнению с предшественником. Он попросил снимать комедии, чтобы «люди улыбались». Тогда-то киношники и вспомнили о картине Михаила Козакова.

Фильм, действие которого переносило в ностальгические 50-е, имел оглушительный успех. Комедия прошла испытание временем, и сегодня «Покровские ворота» остаются бессмертной классикой. Также лента открыла зрителям талантливого актера Олега Меньшикова.