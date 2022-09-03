Этот фильм был назван одним из худших в СССР: в нем снялись Шурик, Ватсон и Кныш

За плечами у актеров Александра Демьяненко, Виталия Соломина и Алексея Смирнова десятки работ в культовых советских фильмах. Чего стоят «Операция „Ы“», «Приключения Шерлока Холмса» и «Полосатый рейс». Однако их совместное сотрудничество обернулось крахом для создателей одной картины, которую признали худшей, несмотря на звездный состав.

Голосование за любимые фильмы проводил популярный в былые годы журнал «Советский экран», печатающийся миллионами экземпляров. Авторы издания просили присылать граждан письма с названиями картин, которые им больше всего нравились или, наоборот, казались плохими. В рейтинге 1973 года самым неудачным жители страны назвали фильм «Последние дни Помпеи», где как раз встречается звездная троица.

По сюжету фильма группа эстрадных артистов «Помпеи» отправляется на гастроли в небольшой курортный городок. Там их номера часто не пользуются спросом, а зрители постоянно уходят, не дожидаясь финала представления. Символично, что сам фильм ждала та же участь: купившие билеты часто бросали просмотр, не досмотрев картину. Участие звезд не помогало, многие сцены выходили скучными и несмешными. Кроме того, людей вводило в заблуждение и название ленты: покупая билеты, они думали, что идут на драматический фильм-катастрофу, а получали слабую комедию с плоскими шутками.