«Этот фильм бьет тебя как пуля»: Тарантино в восторге от свежей российской драмы, но россияне ему не верят – и тому есть 5 причин (видео)

23 ноября 2025 14:44
Внимательно следите за руками.

Накануне Сеть облетел неожиданный ролик: легендарный режиссер Квентин Тарантино в одном из зарубежных интервью высоко оценил осетинский драматический триллер «Охотник» режиссера Заура Цогоева.

Ролик с «рецензией» Тарантино опубликовала Осетинская Академия Кинематографа – видео разошлось по российским медиа и соцсетям, вызвав бурю эмоций у поклонников кино.

Что сказал Тарантино?

В «рецензии» Квентин не скупился на эпитеты, уверяя, что фильм прекрасен и, одновременно, суров. Ну а то, что в «Охотнике» нет диалогов, якобы сыграло ему лишь на руку, упростив понимание происходящего.

«Черт возьми, этот фильм бьет тебя как пуля. Прямо в душу. Горы, тишина, проклятые глаза того волка говорят больше, чем тысяча слов. Это, как если бы Тарковский поехал в поход со Скорсезе, и они решили снять миф о вине, искуплении и дико бьющемся сердце человека».

Но есть нюанс…

Большинство зрителей усомнились в подлинности ролика. Вот ключевые аргументы скептиков:

1. Несоответствие манере Тарантино. Режиссер известен нервозной речью, запинками и хаотичной подачей. В ролике же Тарантино говорит слишком ровно и структурированно.

2. Несовпадение с фестивальным графиком. Фильм «Охотник» (бюджет минимален, хронометраж – чуть больше часа) не участвовал в фестивале «Санденс», где якобы была сделана запись. Картина отсутствует в официальных списках показа.

3. Ирония. В том самом интервью на «Санденс», которое, предположительно, было использовано для создания дипфейка, Тарантино сам признавался, что не умеет давать развернутые рецензии на кино. А «Охотника» он анализирует и хвалит фильм с деталями.

4. Языковые и визуальные признаки ИИ-генерации:

    • неестественная мимика и жесты;
    • неидеальная синхронизация губ и речи;
    • «плавающие» тени и размытые кадры – типичные дефекты дипфейков.

5. Единственный источник публикации – аккаунт прокатчика фильма в соцсетях. В западных медия ролика нет вовсе.

Представители Академии, опубликовавшие ролик, уходят от прямого ответа на вопросы о подлинности видео. Вместо четких разъяснений – уклончивые комментарии и приглашения на премьеру фильма.

А вы что думаете?

Ранее мы писали: Без «Ганнибала» и «Фишера» не обошлось, но есть и другие: 9 сериалов про маньяков, от которых стынет кровь – у половины рейтинги выше 8.0

Фото: Кадр из фильма «Охотник» (2025)
Алексей Плеткин
