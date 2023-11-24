Этот фильм «18+» родители в СССР разрешали смотреть детям на Новый год

В России существуют строгие возрастные маркеры, распространяющиеся на многие книги и кинофильмы. На киноленты с ограничениями по возрасту дети и подростки могут ходить только с родителями, а в школах такое показывать категорически нельзя. Оказывает, гриф «18+» до сих пор стоит на любимой советской комедии.

В этой картине есть сцены употребления алкоголя, курения сигарет, а также элемент «обнаженки». Некоторые особо рьяные общественники уверены, что фильм едва ли не пропагандирует моральное развращение. Речь идет о «Бриллиантовой руке» — творении Леонида Гайдая.

Для киноленты 1969 года эпизод с раздевающейся Светланой Светличной действительно был невероятно смелым, однако на дворе 2023-й. Чиновники попросили снять с комедии маркировку, чтобы ее спокойно могли смотреть школьники и изучать как культурное наследие.