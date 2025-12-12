Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

12 декабря 2025 19:05
Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Неожиданные повороты работали на историю, а не против нее.

В свое время «Игра престолов» приучила зрителей к мысли, что неприкасаемых персонажей больше нет. Герои умирали внезапно, сюжет сворачивал не туда, куда все ждали, а привычные правила жанра летели в окно. Первые сезоны за это и полюбили. Но ближе к финалу стало ясно: удивлять ради удивления — не самая надежная стратегия.

Есть другой пример. Куда скромнее по масштабу, без драконов на каждом углу и миллиардных бюджетов. Сериал BBC «Мерлин» делал ровно то же самое — ломал ожидания, — но почему-то до сих пор вспоминается с теплом, а не с раздражением.

Молодой маг и неприятный принц

«Мерлин» стартовал в 2008 году и сразу обозначил правила игры. Никакого седобородого мудреца. Здесь Мерлин — юный парень, который только учится управлять магией и вынужден скрывать ее, работая слугой при дворе. Артур — не великий король, а самодовольный задира, которого хочется встряхнуть, а не короновать.

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Это решение сразу поменяло ожидания. Зритель знал, кем герои станут, но сериал не спешил к финальной точке. Он показывал путь — неровный, с ошибками, злостью, сомнениями и постепенными изменениями.

Камелот без сказочного блеска

Даже сам мир работал против привычных ожиданий. В Камелоте магия под запретом и карается смертью. Драконы почти исчезли, а последний сидит в цепях под замком. Гвиневра — не принцесса, а дочь кузнеца. Моргана — не сразу злодейка, а человек, который долго ищет себя и постепенно соскальзывает в тьму.

Все эти элементы не выглядели попыткой шокировать. Они просто задавали другую точку отсчета, из которой история развивалась логично.

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Сюрпризы, которые работают

«Мерлин» тоже умел удивлять. Например, сериал не стал превращаться в классический приквел, где герой обязательно дорастает до знакомого образа. Времени в сюжете проходит немного, и Мерлин так и остается молодым. Легендарный старик появляется… как маска. Он буквально надевает этот образ, чтобы советовать Артуру и оставаться в тени.

Или история с Утером Пендрагоном, который ненавидит магию, но сам когда-то тайно воспользовался ею, чтобы зачать наследника. Запрет магии оказывается не моральным выбором, а попыткой заглушить собственную вину. Это деталь, которая собирает персонажа целиком.

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Главное отличие от «Игры престолов»

Разница становится особенно заметной на фоне финала «Игры престолов». Там многие повороты выглядели как резкий обрыв: линия строилась годами, а потом внезапно заканчивалась не потому, что так требовала история, а потому что нужно было удивить.

«Мерлин» так не делал. Персонажи менялись постепенно и приходили к тем ролям, которые им были предназначены. Артур становился лидером, Моргана — врагом, Мерлин — тем самым невидимым столпом, на котором все держится. Сериал не бросал арки на полпути и не отменял собственные правила ради эффекта.

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Есть еще один важный момент. Артуровские легенды всегда пересказывались по-разному. В одних версиях Моргана — героиня, в других — злодейка, в третьих — что-то между. «Мерлин» честно играл в эту традицию и с самого начала не обещал каноничности.

«Игра престолов» же долго строилась как максимально точная экранизация незаконченной саги. Поэтому финал сериала стал для зрителей не просто неудачным сезоном, а ощущением, что их обманули. «Мерлин» показал, что ломать ожидания можно аккуратно. И получил за это 8,1 балл на Кинопоиске.

Ранее мы писали: Стал бы идеальным Сауроном: в 3 сезоне «Властелина колец» сыграет звезда «Очень странных дел» – роль держат в секрете, но мы все узнали

Фото: Кадры из сериалов «Игра престолов», «Мерлин»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO Читать дальше 12 декабря 2025
20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса 20 лет прошло, а все еще до мурашек: эта серия «Сверхъестественного» вошла в историю как самая страшная — и обошлась без демонов и апокалипсиса Читать дальше 11 декабря 2025
Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Конвейер DC выдал бриллиант: среди тонны «проходняка» прячется шоу с рейтингом 7,9 — даже «Тайны Смолвиля» уже не дотягивают Читать дальше 11 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
«Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже «Рыцарь семи королевств» наконец-то закроет сюжетную дыру вселенной «Игры престолов»: «Дом дракона» пытался, но сделал только хуже Читать дальше 10 декабря 2025
«Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» «Подсел с первой серии»: этот сериал с 8,1 баллами на IMDb смотрят только запоем — для тех, кто устал ждать новый сезон «Фоллаута» Читать дальше 10 декабря 2025
Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Нью-Вегас построили вручную с нуля: 2-ой сезон «Фоллаута» готов к премьере — и уже ясно, какая концовка войдет в сериал Читать дальше 8 декабря 2025
Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Зачем носить трусы поверх штанов? Оди из «Очень странных дел» стала мемом после 5-го сезона — но фанаты просто не поняли отсылку Читать дальше 8 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше