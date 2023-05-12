Этот феномен в фильме «Москва слезам не верит» сегодня не понять: вот в чем секрет

Героини оскароносной картины «Москва слезам не верит» прошли путь от юных студенток до зрелых барышень. Создатели сделали все возможное, чтобы актрисы смотрелись гармонично в разных возрастах. И вот к каким хитростям они прибегали.

Этот «трюк» был популярен у многих советских режиссеров, и Владимир Меньшов не считается первопроходцем. Так, на роли родителей главных героев выбирали седовласых старцев и почтенных бабуль, молодость которых пришлась на дореволюционную эпоху. Немудрено, что на их фоне любой 30-летний артист будет смотреться как школьник.

Этот нехитрый фокус пригодился и Меньшову. В итоге на роли свекра и свекрови Тони выбрали актеров в почтенном возрасте. Поэтому Раиса Рязанова и ее экранный партнер Борис Сморчков выглядели так молодо в первой части картины. «Трюк» сработал, и зритель увидел гармонично состарившихся центральных персонажей.

Сегодня подобные хитрости вызовут лишь недоумение. У современных режиссеров целый арсенал средств, чтобы состарить или омолодить актеров. Но в ту эпоху особо выбирать не приходилось.