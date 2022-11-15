Этот факт со съемок «Гарри Поттера» поразит даже преданных поклонников

Фильмы о Гарри Поттере поражали поклонников удивительным миром магии, который режиссеры из книг изобретательно перенесли на большие экраны. Многие зрители были уверены, что все чудеса создатели фильмов сделали с помощью компьютерной графики. Однако, как оказалось, на самом деле все было иначе.

Так, левитирующие свечи, которые можно увидеть в большом зале Хогвартса с самого первого фильма, действительно летали. При съемках первого фильма режиссер Крис Коламбус подвесил под потолок помещения сотни горящих свечей, которые привязал проволокой. Таким образом он снял все сцены, а после с помощью компьютеров удалил лески, где они были видны.

Однако со временем от такого постановочного хода пришлось отказаться. Дело в том, что пламя плавило лески, и они падали прямо на столы и юных актеров. И из-за возможной опасности уже в следующих частях Коламбус и другие постановщики были вынуждены и тут обратиться к компьютерной графике.