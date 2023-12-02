Этот факт об отношениях в чукотских семьях вас удивит: у нас так не принято

Левират — это древний обычай, который практиковали чукчи и другие народы. Согласно этому обычаю, если у чукчей умирал женатый мужчина, то его вдова была обязана выйти замуж за его младшего брата. Этот обычай был распространен до середины XX века.

Слово «левират» происходит от латинского «levir», что означает «деверь» или «брат мужа». Для младшего брата принять жену умершего старшего брата и заботиться о ней и ее детях было не просто правом, но и долгом. Это объясняется тем, что женщина считалась собственностью семьи мужа, поэтому ее переход к младшему брату был частью наследственной системы.

Если у умершего мужчины не было младших братьев, то левират переходил на его двоюродных братьев. Однако родной старший брат не мог жениться на супруге умершего младшего брата. Этот обычай имел практическую цель — обеспечить вдове и ее детям поддержку и защиту, а также сохранить близкие связи между семьями.

Таким образом, левират у чукчей был не просто странным обычаем, но и имел свое разумное объяснение. Он был частью их культуры и традиций, служил важной функцией в обществе. Женщины, кстати, странному обряду не противились, принимая его как данность. Поэтому и «отменять» спорное правило никто не спешил.