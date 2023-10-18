Этот факт о «Служебном романе» Рязанов стеснялся раскрыть даже подчиненным

Кинофильм «Служебный роман» — это пример филигранной работы съемочной команды. В образах персонажей зрители узнавали своих коллег и знакомых. Публика не уставала повторять за обаятельными героями их смешные и глубокие фразы. Эльдар Рязанов поработал на славу над трагикомедией 1977 года. Оказывается, режиссер приложил руку ко многим деталям картины.

Трогательная и душевная песня «У природы нет плохой погоды» стала хитом вскоре после выхода ленты в прокат. Мало кто знает, но текст шлягера написал сам Рязанов. Об этом факте не догадывались даже коллеги именитого постановщика.

Однажды режиссер наблюдал снег в сентябре, тогда в его голове и родились культовые строки. В те времена Эльдар Рязанов страшно стеснялся своего сочинительства: постановщик представил композитору Андрею Петрову стихотворение как произведение английского поэта Уильяма Блейка.