Этот факт о «Рабыне Изауре» заставит почувствовать себя глупо многих россиян

После того как в 1988 году советские телезрители впервые увидели знаменитый бразильский телесериал «Рабыня Изаура», вся страна почти в один голос начала напевать песню из заставки к этой мыльной опере. При этом слова композиции каждый норовил спеть по-своему. Встречались варианты и «газун гарунге», и «унгазунга», и «гандиру гарунге», а также множество других.

Лишь позднее стало известно, что достоверно установить можно только музыку к заставке телесериала. Это мелодия из песни Retirantes португальского композитора Доривала Каимми. Она рассказывает о переселенцах времен XIX века и была написана еще в 1946 году.

А вот что касается тех самых слов, которые пели по всему Советскому Союзу в конце восьмидесятых, то они не имели отношения ни к португальскому, ни к испанскому, ни к какому-либо еще из известных языков. Это было всего лишь звукоподражание, имитирующее язык африканских рабов, завезенных в Бразилию для работы на плантациях сахарного тростника.