Этот факт о Луи де Фюнесе поразит большинство россиян, а французам было плевать

Артист был не тем, кем считали его фанаты.

Луи де Фюнес еще при жизни стал мировой звездой. Поклонники по всему миру с нетерпением ждали его новых появлений на экранах и мечтали познакомиться с ним. При этом мало кто догадывался о неожиданном секрете артиста.

Дело в том, что знаменитость не был французом. Луи де Фюнес, настоящее имя которого Луи Жермен Давид де Фюнес де Галарcа, был испанцем. Его родители переехали во Францию из Севильи, а до эмиграции отец артиста работал адвокатом.

Подобная родословная в любом другом случае могла смутить патриотичных французов. Однако талант де Фюнеса и любовь зрителей к нему были настолько велики, что граждане практически сразу забыли о его испанском происхождении. Артист стал звездой нации, а в 1973 году был удостоен ордена Почетного легиона — одной из самых высоких наград Франции.

В итоге артист прославил французское кино на весь мир. Он до сих пор ассоциируется только с этой страной, а поклонники даже не пытаются узнавать о корнях кумира.