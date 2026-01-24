Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Этот «эротический» фильм переполошил весь СССР: цензура вырезала почти 20 минут — но зрители все равно ломились в залы

24 января 2026 08:27
Этот «эротический» фильм переполошил весь СССР: цензура вырезала почти 20 минут — но зрители все равно ломились в залы

А ведь в тот же год вышли «Неуловимые мстители».

Когда в СССР в 1966 году выпустили фильм «В джазе только девушки», он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Для советского проката это было кино почти неприличное: переодевания, флирт, поцелуи и Мэрилин Монро в роскошных нарядах — слишком много всего «западного» и слишком смелого для того времени. Неудивительно, что до зрителя картина дошла в сильно урезанном виде.

Оригинальная лента Some Like It Hot («Некоторые любят погорячее»), снятая Билли Уайлдером, вышла еще в 1959-м, но советские чиновники решились показать ее только спустя семь лет — и то с ножницами в руках.

Из фильма вырезали около 20 минут: половину поцелуев Душечки и Джо, затянутые диалоги и реплики, которые могли показаться «непонятными» или лишними. Название тоже смягчили — вместо «погорячее» оставили невинный джаз.

Этот «эротический» фильм переполошил весь СССР: цензура вырезала почти 20 минут — но зрители все равно ломились в залы

При этом зрителей это ничуть не отпугнуло. Напротив: аншлаги начались к Новому году, а фильм в итоге посмотрели 43,9 миллиона человек при всего 208 копиях. Многие позже признавались, что даже не догадывались о цензуре — версия для СССР шла бодро и без провисаний.

Полную версию на русском языке впервые показали лишь в 1999 году по ОРТ. Тогда же вернули вырезанные сцены и даже снабдили показ анимацией с ножницами — чтобы зритель видел, что именно когда-то сочли опасным.

Как оказалось, ничего скандального там не было. Просто поцелуев стало чуть больше, а толку: и подрезанный «эротический перебор» уже когда-то взбудоражил целую страну.

По-моему фильм от этого укорачивания только выиграл — стал динамичней, при том что все основные сцены и смешные эпизоды в нем были сохранены, — подытожили зрители.

Фото: Кадры из фильма «В джазе только девушки» (1959), «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
