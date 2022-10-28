Этот эротический фильм ненавидели в США и обожали в СССР: вот за что

Эротическая комедия польского режиссера Юлиуша Махульского «Сексмиссия» в советском прокате шла под названием «Новые амазонки». Острая сатира в фантастическом антураже в те годы ценилась в СССР больше, чем откровенные сцены, поэтому многое из фильма убрали — там уже нельзя было увидеть голую женскую грудь или другие части тела. В итоге хронометраж ленты сократился сразу на 25 минут.

Тем не менее в Советском Союзе картина Махульского снискала огромную популярность: ее посмотрели 40 миллионов человек, причем некоторые и не по одному разу. Во многом такая известность стала следствием того, что в 1984 году в Варшаве картину посмотрел будущий генсек Михаил Горбачев, и она ему очень понравилась.

А вот в других странах, кроме Польши и СССР, «Сексмиссия» вызвала сильное недовольство. Например, в Германии ленту откровенно не поняли, а в США она вызвала настоящую ненависть феминисток, которые посчитали, что Махульский снял «фашистский и сексистский» фильм, пропагандирующий патриархат и превосходство мужчин.