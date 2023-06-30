Этот душераздирающий советский фильм запретили еще в 1940 году: современный зритель причину не поймет

Постановщица Надежда Кошеверова сняла свою драму «Галя» в 1940 году. В фильме она планировала рассказать о смене поколений в Советском Союзе и о том, что молодые жители страны прекрасно справятся с ее будущим. Но цензура предпочла запретить фильм и отправить его на полку.

Дело в том, что в 33-минутном фильме рассказывается история школьницы Гали, отец которой уходит на фронт. Девочка остается одна с пожилой бабушкой, она учится решать бытовые проблемы и заботится о своих родных.

Цензоры увидели в этой жизнеутверждающей истории не только гимн будущему поколению. Они обратили внимание на то, что юной Гале не помогают ни органы опеки, ни школа, ни партия. Она одна вынуждена сражаться со своими проблемами, но советский человек не может оказаться в такой ситуации. И чтобы не очернять власть, они отправили ленту в архив.

Зрители увидели фильм лишь после развала Советского Союза. Многие отмечали, что в период Великой Отечественной войны в стране действительно осталось множество семей, где дети полностью взяли на себя заботу о быте и близких.