Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения

Неудивительно, что его полюбили не только в России.

В российском прокате редко появляются фильмы, которые одинаково заходят и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками. «Пальма» 2020 года — исключение. Картина Александра Домогарова-младшего уже несколько лет держится в топе-250 Кинопоиска с рейтингом 8,4 балла и продолжает собирать теплые отзывы.

Сюжет основан на реальной истории, случившейся во Внуково в середине 70-х. Пилот оставляет свою овчарку Альму в аэропорту из-за отсутствия справки, а собака каждый день встречает самолеты в надежде на возвращение хозяина.

Тем временем 9-летний Коля, прилетевший к почти незнакомому отцу, спасает Альму от службы безопасности, называет ее Пальмой и становится ее лучшим другом. Вместе они ждут и учатся доверять миру. В ролях — Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов. А главная звезда — овчарка Лиля, которая выкладывается не меньше.

Интересно, что для японского проката создали специальную версию под названием «История Акиты и Пальмы». Дополнительные сцены снимали в префектуре Акита на острове Хонсю.

И тут важная деталь: в японской версии уже появляется Александр Домогаров-старший, который играет повзрослевшего Колю. Так что фанаты актерской династии могут посмотреть на работу отца и сына в одном проекте, но только в иностранной версии.

Фильм работает как теплое одеяло: здесь нет абсолютных злодеев, неприятные моменты сглаживаются юмором, а слезы, если и будут, то только светлые. История про верность, доверие и то, что семья не всегда дается по крови.

Хороший фильм, который можно посмотреть в любом настроении. Хорошее настроение станет еще лучше, а плохое озариться хотя бы одним лучом света, — пишут зрители.

В 2025 году вышло продолжение — «Пальма 2», но первую часть обязательно стоит посмотреть всем, кто соскучился по доброму кино без пошлостей и натужной драмы.