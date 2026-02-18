Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения

Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения

18 февраля 2026 09:20
Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения

Неудивительно, что его полюбили не только в России.

В российском прокате редко появляются фильмы, которые одинаково заходят и детям, и родителям, и бабушкам с дедушками. «Пальма» 2020 года — исключение. Картина Александра Домогарова-младшего уже несколько лет держится в топе-250 Кинопоиска с рейтингом 8,4 балла и продолжает собирать теплые отзывы.

Сюжет основан на реальной истории, случившейся во Внуково в середине 70-х. Пилот оставляет свою овчарку Альму в аэропорту из-за отсутствия справки, а собака каждый день встречает самолеты в надежде на возвращение хозяина.

Тем временем 9-летний Коля, прилетевший к почти незнакомому отцу, спасает Альму от службы безопасности, называет ее Пальмой и становится ее лучшим другом. Вместе они ждут и учатся доверять миру. В ролях — Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Леонид Басов. А главная звезда — овчарка Лиля, которая выкладывается не меньше.

Этот добрый фильм с Домогаровым попал в топ-250 Кинопоиска и покорил Японию — настоящая таблетка от плохого настроения

Интересно, что для японского проката создали специальную версию под названием «История Акиты и Пальмы». Дополнительные сцены снимали в префектуре Акита на острове Хонсю.

И тут важная деталь: в японской версии уже появляется Александр Домогаров-старший, который играет повзрослевшего Колю. Так что фанаты актерской династии могут посмотреть на работу отца и сына в одном проекте, но только в иностранной версии.

Фильм работает как теплое одеяло: здесь нет абсолютных злодеев, неприятные моменты сглаживаются юмором, а слезы, если и будут, то только светлые. История про верность, доверие и то, что семья не всегда дается по крови.

Хороший фильм, который можно посмотреть в любом настроении. Хорошее настроение станет еще лучше, а плохое озариться хотя бы одним лучом света, — пишут зрители.

В 2025 году вышло продолжение — «Пальма 2», но первую часть обязательно стоит посмотреть всем, кто соскучился по доброму кино без пошлостей и натужной драмы.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Пальма» (2020)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм «Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм Читать дальше 23 февраля 2026
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник Читать дальше 24 февраля 2026
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе «Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе Читать дальше 24 февраля 2026
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы» 3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы» Читать дальше 24 февраля 2026
Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Худсовет поставил крест, залы пустовали: «Офицеры» должны были провалиться — но фильм спасла случайная зрительница Читать дальше 23 февраля 2026
«Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска «Вызывает отвращение»: первое российское аниме про войну «заходит» только детям – взрослые крутят пальцем у виска Читать дальше 23 февраля 2026
«Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» «Меня разорвало в клочья»: 6 новинок кино рекомендует сам Бурунов – №6 смотрел «2.5 часа как парализованный» Читать дальше 23 февраля 2026
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России Читать дальше 23 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше