Этот Диснейленд наводит на посетителей ужас: его лучше обходить стороной

Вы ни за что не поверите, где оказались.

Парк Форест-Лаун является мрачной альтернативой всемирно известного Диснейленда. Также это отличный пример того, как американцы превратили траур в огромный прибыльный бизнес.

Форест-Лаун — это громадное кладбище, где захоронено свыше 350 тысяч человек. Все они являются известными людьми. Например, здесь покоятся Майкл Джексон и Элизабет Тейлор. Однако подсказывать, где похоронена та или иная персона, работникам запрещено в знак уважения к умершим. Поэтому посетителям предстоит пройти увлекательный квест по поискам кумира.

Парк был создан в далеком 1917 году бизнесменом Хьюбертом Итоном. Форес-Лаун представляет собой сложный лабиринт с необычайно красивой планировкой. Предприниматель хотел создать не просто кладбище, а настоящее произведение искусства.

Место выглядит одновременно пугающе и завораживающе. Лесная лужайка разделяется на несколько частей, которые носят поэтические названия: «Страна сна», «Склон памяти», «Шепчущие сосны». Форест-Лаун украшает аналог статуи Микеланджело, а также поддельная шотландская часовня, повторяющая замок из «Белоснежки».

Сложно поверить, что буквально под ногами находится самая страшная Аллея Славы в Америке. С годами парк превратился в уникальный аттракцион, не имеющий аналогов во всем мире.