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Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях

31 июля 2025 14:15
Кадр из сериала «Друг семьи»

Тревожная история, от которой не отвести глаз.

Вы смотрите первую серию — и не верите. Ну не может быть, чтобы взрослые люди так безоговорочно доверяли соседу, который увел их дочь «погулять» на пару дней. Но потом приходит понимание: это Америка 70-х.

Тогда еще вежливость была важнее инстинкта самосохранения. А слова «друга семьи» были весомыми, чем и воспользовался один монстр.

«Друг семьи» (2022) — мини-сериал на 9 часов (рейтинг IMDb — 7.3), который рассказывает о Джен Броберг, девочке из типичной американской семьи. Её родители дружат с соседями — приветливыми, «очень правильными» людьми. Один из них, Роберт, помогает, «любит детей» и всегда приходит на помощь — но за этой ширмой скрывается нечто ужасное.

Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях

Сюжет

Когда 12-летняя Джен однажды не возвращается с прогулки, её родные не сразу поднимают тревогу и пытаются найти ее своими силами. Тем временем Джен оказывается вдали от дома — и узнаёт от соседа, что якобы ее родители пришельцы, а она рождена для особой «миссии» — стать матерью нового мессии.

Героине внушают, что только она способна предотвратить беду. Слова звучат странно, почти фантастично — но в этом и весь ужас: реальный ребенок поверил в этот обман. И даже после возвращения домой не раскрывает, где была и чем занималась.

Дальше — цепочка событий, от которых нарастает внутренний холод. Сосед не только обманывает маленькую девочку, но и годами манипулирует ее матерью, настаивает чтобы та развелась с мужем.

Этот девятичасовой мини-сериал о похищении соседской девочки оценили на 7,3: основано на реальных событиях

Почему это стоит смотреть

Авторы сериала не играют на шок-контенте. Наоборот: они бережно выстраивают образ общины, в которой слишком долго было принято замалчивать правду. Они показывают, как воспитание, религия и страх осуждения мешали распознать беду и остановить маньяка.

И главное — показывают, как сложно бывает выбраться, если ты уже оказался втянут в игру опытного манипулятора. Финал у этой истории не хороший, и не плохой, он не даёт облегчения — лишь поводы задуматься.

К другим новостям. В сценарии прописано не было: Безруков рыдал горькими слезами на съёмках «Мастера и Маргариты» Бортко, и вовсе не от усталости. «Малоуважаемое занятие»: Меньшов десятки лет брезговал смотреть сериалы, но эта комедия со звездой «Слова пацана» заставила его «переобуться».

Фото: Кадр из сериала «Друг семьи»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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