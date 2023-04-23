Этот детский фильм в СССР запрещали дважды: что с ним не так

В индустрии кино существует не так много картин, которые одновременно интересны и детям, и взрослым. Для юных зрителей чаще всего создают мультфильмы. Однако советский режиссер Михаил Калик захотел исправить эту ситуацию.

В кинокартине «Человек идёт за солнцем» главным героем стал маленький мальчик, который исследовал любимый город. Во время своего небольшого путешествия он познакомился с разными людьми и узнал много нового. Такой, на первый взгляд простой сюжет привлекал взрослых тем, что они могли посмотреть на свою повседневную жизнь с нового ракурса.

Однако молдавские чиновники раскритиковали этот семейный фильм.

Им не понравилось, что в картине нет советских достижений и мало отсылок к коммунистической идеологии. В итоге кино так и не вышло в прокат. Однако спустя время «Человек идёт за солнцем» смогли увидеть и по достоинству оценить московские зрители. Впрочем, в 1971 году его вновь запретили, поскольку режиссер был репатриирован в Израиль.