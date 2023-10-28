Этот детский фильм дважды запретили в СССР: дело в безобидной детали
Картину встретили противоречиво.
Фильм «Человек идет за солнцем» мог стать одним из первых вестников хрущевской оттепели. Он пришелся по душе не одним лишь детям. Его полюбили и взрослые. Но кино запрещали аж два раза. И по очень смешной теперь причине.
Сюжет банален, но мил. Мальчик Санду познает мир. Мальчишки по соседству рассказывают ему, что надо идти за Солнцем, чтобы обойти Землю. Мальчишка решает попробовать и отправляется в путешествие длинною в день.
Никогда не догадаетесь, к чему придирались молдавские цензоры. К тому, куда шел ребенок, а он шел на Запад!
Ленту запретили и еще по одной причине: в фильме не было советской идеологии. Он был смешной, забавный, легкий и интересный, но вот идеологии не было.
Насладиться приключениями Санду зрители смогли лишь гораздо позже, после отмены всех «режимов».