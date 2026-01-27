Оповещения от Киноафиши
Этот детектив СССР иностранцы прозвали «жемчужиной шпионского кино»: обожают уже 25+ лет – не зря на IMDb у него 8.8

27 января 2026 19:34
Его называют эталонным для жанра во всем мире.

Иностранные кинокритики и зрители часто открывают для себя российское кино через классику. И одним из главных открытий нередко становится легендарный сериал «Семнадцать мгновений весны».

Его называют не просто эталоном шпионского детектива, а настоящей жемчужиной, которая с исторической точностью и психологической глубиной раскрывает один из самых напряжённых моментов мировой истории.

Этот детектив СССР иностранцы прозвали «жемчужиной шпионского кино»: обожают уже 25+ лет – не зря на IMDb у него 8.8

Эту оценку ярко подтверждают отзывы зрителей со всего мира на международных площадках. Вот что, например, пишет пользователь IMDb, посмотревший фильм ещё годы назад:

«Это жемчужина шпионского кино. Я смотрел этот фильм много лет назад с испанскими субтитрами. До сих пор помню великолепную актёрскую игру, захватывающее действие и превосходные декорации. Сюжет невероятно интересен. "Семнадцать мгновений весны" — превосходный фильм, который я бы с удовольствием пересмотрел».

Любопытно, что отзыв был оставлен еще в 1999-м году. При этом современные рецензии не перестают нахваливать нашу отечественную ленту, у которой, кстати, 8.8 балла на платформе:

«Это золотой стандарт для всего телевидения. В то время как голливудские боевики делают ставку на погони и спецэффекты, этот шедевр держит зрителя в напряжении совсем иначе – за счёт умной интриги, блестящей игры актёров и невероятно детальной проработки персонажей. Это кино для думающего зрителя», – написал один из пользователей в июне 2025-го.

Приятно, что советское кино остается до сих пор эталонным не только для соотечественников, но и для зарубежных зрителей.

Фото: Legion-Media, Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
