Этот деликатес в СССР можно было попробовать лишь в Новый год

Многие блюда, привычные для современного россиянина, не так давно считались изысканным деликатесом. Их подавали исключительно раз в году — в новогоднюю ночь.

Главным излюбленным блюдом в 80-е стал крабовый салат. Хозяйки заранее затаривались дефицитным консервированным мясом и следили, чтобы другие члены семьи не посягали на эту ценность. У каждой был свой уникальный рецепт, благодаря чему салат становился коронным блюдом.

Второе и почетное место за новогодним столом занимала бутылка шампанского. Добывали напиток через хороших знакомых, а у кого не было такого блата, те часами выстаивали километровые очереди. Но никакие препятствия не становились преградой для советских граждан, которые не мыслили праздника без шампанского.

Еще один деликатесный мастхэв советского новогоднего стола — нарезка с сыром и колбасой. Продукты нередко доставали через знакомых. Хозяйки нарезали сыры и колбасы тоненькими ломтиками, чтобы придать закуске изысканный вид.