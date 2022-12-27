Этот «деликатес» сегодня повергнет в шок: о чем мечтал каждый ребенок в СССР

Сегодня на прилавках магазинов есть много такого, о чем в Советском Союзе оставалось только мечтать. Тотальный дефицит можно увидеть в фильмах того времени. Не стала исключением и картина Геннадия Казанского «Старик Хоттабыч».

В одной из сцен ленты зрителям показывают зеленые бананы. Вот только многие до сих пор даже не догадываются о том, что это была бутафория, сделанная из папье-маше, а не настоящие фрукты.

В те годы бананы в СССР не привозили, а значит, такой «деликатес» дети могли попробовать лишь во сне. К слову, именно по причине того, что экзотический фрукт был не распространен, члены съемочной команды выкрасили свои поделки в зеленый цвет — они не знали, что бананы едят желтыми.

Как бы там ни было, даже зеленые бананы в кадре выглядят органично. Многие зрители не видят в этом ничего странного, полагая, что жители востока намеренно вручили юному герою немного не дозревшие фрукты, чтобы они не сгнили раньше времени.