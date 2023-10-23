Этот цветовой тест раскроет, какой дар вы скрываете от мира

Под словом «талант» мы привыкли подразумевать выдающиеся способности, дар, который позволяет человеку достичь высот в какой-либо области. Однако изначально это понятие, произошедшее от греческого слова talanton (вес), означало самую крупную весовую и денежную единицу. Именно в этом значении слово «талант» употребляется в выражении «зарыть талант в землю». Оно широко распространено, но немногие знают, что пришло оно из евангельской притчи. Богатому человеку нужно было уехать в другую страну, но перед тем как это сделать, он поручил своим рабам приглядывать за имением и раздал каждому несколько талантов. Двое рабов решили пустить полученные средства в дело, а третий пошел и закопал серебряную монету в землю. Вернувшись из дальних стран, господин позвал к себе рабов и потребовал отчета о делах, которые велись в его отсутствие. Двое рабов отдали ему полученную прибыль, а третий вернул талант и признался, что хранил его зарытым в землю. Богатый человек упрекнул раба в лени и лукавстве. Поэтому выражение «зарыть талант в землю» означает «упустить свои возможности», «не развивать свои способности». Какой свой талант вы скрываете от мира? Давайте узнаем прямо сейчас.

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