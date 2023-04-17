Этот цветочный тест с точностью определит вы шипастая роза или нежный тюльпан

В мире насчитывается более 250 тысяч видов цветов, а уж сколько сортов существует на планете, даже подсчитать невозможно. С давних пор красивые растения радуют глаз человека, с их помощью он демонстрирует свои чувства, делает более привлекательным свой дом и участок. Интересно, что новые виды цветов становятся известны не только благодаря стараниям селекционеров, нередко ученые обнаруживают что-нибудь необычное в дикой природе. Так, например, в 2017 году австрийский ботаник Антон Зидер опубликовал результаты исследования необычной орхидеи, обнаруженной им на севере Мадагаскара. Цветок получил название Cynorkis christae, причем вторая часть появилась благодаря жене первооткрывателя Кристе - Зидер увековечил в видовом названии ее имя. В интервью ученые удивлялся, почему диковинную орхидею никто не обнаружил ранее; возможно, причина кроется в том, что растет этот вид в отдаленной части Мадагаскара и не каждый исследователь туда заходил. А диковинной орхидею Cynorkis christae считают потому, что она обладает специфическим ароматом, напоминающим шампанское.

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