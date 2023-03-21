Как выглядит мужчина, который чуть не убил Жигунова и Боярского: вовсе не опасный преступник

Владимир Балон был известен не только как один из самых ярких актеров СССР, но и как постановщик трюков. Именно он работал над лентами «Берегись автомобиля», «Гардемарины, вперед!» и другими прославленными картинами. При этом мало кто из поклонников знал, что его работа едва не стоила жизни другим любимцам публики — Михаилу Боярскому и Сергею Жигунову.

Так, с Боярским Балон познакомился во время съемок «Д’Артаньяна и трех мушкетеров», где он не только учил всех артистов фехтованию, но и исполнил роль главы гвардейцев де Жюссака. И во время постановки одной из драк Балон проткнул экранному Д’Артаньяну небо шпагой. Спасло артиста лишь то, что лезвие было затуплено, поэтому не прошло глубоко в горло, в противном случае артист бы скончался.

Сергей Жигунов также едва не умер после знакомства с Балоном. Во время подготовки к работе над «Гардемаринами» он учил артиста бою на шпагах, а тот старался не только выучить все элементы, но и превзойти своего учителя. И поэтому как-то забыл о правилах, отбив удар шпаги вверх, что категорически запрещено. В итоге лезвие вошло Жигунову чуть выше глазного яблока. Каким-то чудом артист остался в живых и смог сохранить глаз.