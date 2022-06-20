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Этот быстрый тест определит, насколько ты эгоист

20 июня 2022 07:20
Этот быстрый тест определит, насколько ты эгоист

Проверь, способен ли ты пренебречь мнением и чувствами окружающих.

С давних пор люди задавались вопросом, настолько ли плох эгоизм? Однозначного ответа на него до сих пор нет. Одни считают, что жить по принципу "люби себя, чихай на всех и в жизни ждет тебя успех" как минимум неправильно. Другие же, например, известный философ Артур Шопенгауэр, разводят руками и утверждают, что себялюбие было заложено в человеческой природе изначально – и вряд ли с этим можно хоть что-то поделать. Чернышевский в свое писал о "разумном эгоизме", а Зигмунд Фрейд понимал под этим качеством стремление индивида удовлетворить свои естественные потребности. При этом самыми эгоистичными созданиями, по мнению всемирно известного психоаналитика, были дети. Ведь они не остановятся ни перед чем, чтобы добиться желаемого. Более того, Фрейд считал, что привязанность детей к своим родителям обусловлена ни любовью, а тем, что взрослые могут помочь детям удовлетворить свои потребности. Приготовить обед, купить куклу или машинку, например.

Можно бесконечно спорить о том, есть ли в эгоизме что-то положительное. Пока ответа не найдено, предлагаем пройти экспресс-тест, который подскажет, эгоист ли ты.

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Елена Королева
Елена Королева
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