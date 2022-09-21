Этот «буржуазный» советский фильм заставил иностранцев стонать от «ужаса»

Некоторые из советских лент вскоре после премьеры оперативно выходили в прокат и в западных странах. Так произошло и с фильмом Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву», который в 1983 году показали жителям Нью-Йорка. И некоторые иностранцы картину беспощадно раскритиковали. Одним из них стал главный кинокритик газеты «Нью-Йорк таймс» Винсент Кэнби.

Эксперт назвал ленту «буржуазным» кино со множеством клише. Он разгромил героя Олега Янковского, который не лишался работы из-за легкомысленных привычек и не мог определиться с женщинами. Особенно возмутил критика тот факт, что персонаж, отвергнутый женой и молодой любовницей, находил утешение у бывшей пассии. По мнению Кэнби, режиссер напрасно показывал все поступки героя с довольно романтическим налетом.

«Сам материал ужасает. Публике остается стонать от усталости», — отметил Винсент в отзыве.

Русскоязычные пользователи Сети с таким мнением иностранца оказались категорически не согласны. Они подчеркнули, что судить о картине стоило не так поверхностно.