Этот бородач озвучил Медведя в мультике про Машу: скорее всего, так его и представляли

Мультсериал «Маша и Медведь» стал настоящим культурным феноменом. Миллионы детей по всему миру не отрываясь наблюдают за приключениями озорной девочки и ее верного друга, однако далеко не все знают, кто подарил голос четвероногому герою проекта.

Как оказалось, практически во всех выпусках проекта озвучил Медведя звукорежиссер шоу Борис Кутневич. Эта работа стала единственным опытом дубляжа для знаменитости, который предпочел не переключаться на другие сериалы и фильмы.

Как отмечают преданные поклонники мультфильма, Кутневич даже внешне напоминает любимого героя. Мужчина выделяется лишним весом и добрым лицом, что делает его идеальным кандидатом на эту роль. По их мнению, ни один другой артист не справился бы настолько хорошо с Медведем. И популярность проекта частично обусловлена именно участием харизматичного Кутневича.