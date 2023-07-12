Этот безобидный хит не раз запрещали крутить по советскому ТВ: поразитесь, что не устраивало цензоров

Композиция «Яблоки на снегу» стала главным хитом в карьере Михаила Муромова. Миллионы жителей СССР пели печальную песню и знали ее слова наизусть. Однако официальная цензура не разделяла восторга публики.

В течение нескольких лет композицию снимали с телевизионного эфира. Каждый раз комиссия была недовольна текстом песни. Цензоры не понимали, о каких именно яблоках поет музыкант и что означают символы и метафоры, поэтому и не допускали ее до трансляций.

Но Муромов не сдавался и старался объяснить экспертам свое творение. Он разжевывал каждую строчку, однако цензоры все равно так и не прониклись симпатией к композиции, которая год от года только набирала популярность.

Ситуация изменилась лишь в 90-х. Но к тому времени «Яблоки на снегу» уже были национальным хитом, и кассету с этой записью можно было найти практически в каждом доме.