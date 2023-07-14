Этот бедный певец увел жену у миллионера, и уже 30 лет они неразлучны: не поверите, о ком речь

Дмитрий Маликов и Елена Изаксон считаются одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги практически всегда неразлучны, но далеко не все поклонники знают, как начались их отношения.

Как оказалось, до знакомства с Маликовым Елена была женой бизнесмена Сергея Изаксона. За предпринимателя она вышла в 18 лет, и успешный муж обеспечил ей безбедную жизнь. У Елены были шубы, дорогие украшения, путешествия, а любой ее каприз выполнялся в ту же секунду.

В это время молодой 22-летний музыкант Дмитрий Маликов наткнулся на фотографию Елены в альбоме общих друзей. Артист тут же влюбился в незнакомку и умолял устроить их встречу. В итоге друзья не смогли больше отказывать Маликову и познакомили их.

Роман между новыми знакомыми начался практически сразу. Елена смогла отказаться от финансового благополучия ради любви и развелась с мужем, а со временем Маликов добился всероссийской популярности и обогатил своих родных. С 1992 года влюбленные не расстаются и все жизненные трудности переживают вместе.