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Этот «антисоветский» фильм со скрипом пропустила цензура: его обожают до сих пор

30 мая 2023 15:30
Этот «антисоветский» фильм со скрипом пропустила цензура: его обожают до сих пор

Картина чуть было не стала одной из многих.

Цензура в СССР работала неусыпно, однако за фильмом, сделавшим популярной единственную дочь Аллы Пугачевой, уследить не смогли. «Чучело» Ролана Быкова прославило Кристину Орбакайте. Да и самого Быкова сделало еще более популярным, хотя дополнительные представления культовому режиссеру ни в тот момент, ни позже, конечно же, не требовались.

За что же цензура ополчилась на социальное кино? Фильм, как водится, посчитали антисоветским. Однако в итоге лента о девочке из Нижнего Новгорода, которая взяла на себя чужую вину и жестоко за это поплатилась, все же увидела свет. С тем, что в Стране Советов не все гладко, а также есть место для детской травли и даже для «фашизма», цензоры смириться так и не смогли.

Поэтому тот факт, что лента «Чучело» с Юрием Никулиным и Кристиной Орбакайте все же увидела свет, можно считать настоящим чудом. И, надо сказать, все было не зря. Фильм в одно мгновение стал культовым и спустя больше чем 30 лет не потерял своей актуальности и популярности.

Фото: Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)
Ксения Куртукова
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